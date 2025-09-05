RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

НБУ резко снизил курс доллара

Фото: курс доллара упал на 13 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта немного подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 8 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,2199 гривен за 1 доллар (-0,1295 грн).

Ниже курс был только 22 августа (41,2185 грн/доллар), когда он находился на минимальном уровне с начала апреля.

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,1634 гривен за 1 евро (+0,0286 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 11 копеек до 41,30-41,23 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал до 41,50 гривен, курс евро до 48,50 гривен.

Спрос на доллары и на евро

По данным НБУ, доллар начал возвращать позиции на наличном рынке, утраченные в апреле.

Чистая покупка долларов в августе выросла с 17 до 169 млн долларов, тогда как покупка евро упала с 312 до 193 млн в долларовом эквиваленте.

До этого в течение четырех месяцев доля доллара сокращалась, а доля евро росла.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллараКурс НБУ