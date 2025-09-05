ua en ru
НБУ резко снизил курс доллара

Украина, Пятница 05 сентября 2025 15:32
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта немного подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 8 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,2199 гривен за 1 доллар (-0,1295 грн).

Ниже курс был только 22 августа (41,2185 грн/доллар), когда он находился на минимальном уровне с начала апреля.
Официальный курс евро составит 48,1634 гривен за 1 евро (+0,0286 грн).
На межбанке сегодня курс упал на 11 копеек до 41,30-41,23 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
На наличном рынке курс доллара упал до 41,50 гривен, курс евро до 48,50 гривен.

Спрос на доллары и на евро

По данным НБУ, доллар начал возвращать позиции на наличном рынке, утраченные в апреле.

Чистая покупка долларов в августе выросла с 17 до 169 млн долларов, тогда как покупка евро упала с 312 до 193 млн в долларовом эквиваленте.

До этого в течение четырех месяцев доля доллара сокращалась, а доля евро росла.

