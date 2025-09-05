НБУ резко снизил курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта немного подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 8 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,2199 гривен за 1 доллар (-0,1295 грн).

Ниже курс был только 22 августа (41,2185 грн/доллар), когда он находился на минимальном уровне с начала апреля.



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,1634 гривен за 1 евро (+0,0286 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 11 копеек до 41,30-41,23 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал до 41,50 гривен, курс евро до 48,50 гривен.