ua en ru
Ср, 27 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

НБУ резко повысил официальный курс доллара

Украина, Среда 27 декабря 2023 15:50
UA EN RU
НБУ резко повысил официальный курс доллара Фото: курс доллара вырос на 25 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) резко повысил курс доллара. Доллар подорожал до нового исторического максимума после трехдневного падения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 28 декабря 2023 года установлен на таком уровне: 37,6194 гривен за 1 доллар (+0,2510 грн).

НБУ резко повысил официальный курс доллара

bank.gov.ua

Курс евро составит 41,6334 гривен за 1 евро (+0,4796 грн). Это исторический максимум. Однако курс определятся котировками пары евро/доллар на международном рынке и не зависит от НБУ.

НБУ резко повысил официальный курс доллара

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 22 копейки до 37,68-37,71 грн/доллар (покупка-продажа).

НБУ резко повысил официальный курс доллара

udinform.com

На наличном рынке курс упал на 5 копеек до 38,10 гривен за доллар.

Ситуация с международной помощью

Ранее в НБУ заявили, что в конце 2023 года произошла задержка с предоставлением Украине внешней финансовой помощи, сохраняется неопределенность сроков и объемов дальнейших поступлений. Бюджеты поддержки Украины на 2024 год со стороны ключевых партнеров - ЕС и США - до сих пор не утверждены.

Как от метили в НБУ, затягивание решения вопроса о международном финансировании может негативно сказаться на ожиданиях, а следовательно, и обусловить дополнительный спрос на валюту.

Первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко заявила, что Украине, вероятно, придется отложить выплату пенсий и зарплат государственным служащим, если ЕС и США не окажут обещанную финансовую помощь в начале следующего года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара
NEWS
Фитьо о мобилизации: военнообязанные могут сами выбрать бригаду для службы
Фитьо о мобилизации: военнообязанные могут сами выбрать бригаду для службы
DAILY
Больше налогов, меньше доходов. Какой может быть экономика военного времени и что она даст стране
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Больше налогов, меньше доходов. Какой может быть экономика военного времени и что она даст стране