НБУ знову підвищив облікову ставку через сплеск інфляції

Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення підвищити облікову ставку з 13,5% до 14,5% річних із 24 січня 2025 року. Ставка підвищується вдруге поспіль.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг на Youtube .

"Для підтримання стійкості валютного ринку, збереження контрольованості очікувань та поступового приведення інфляції до цілі 5% на горизонті політики Правління НБУ вирішило підвищити облікову ставку на 1 в. п. до 14,5%", - сказав він.

Як зазначив Пишний, "НБУ, ймовірно, продовжить посилення процентної політики на найближчих засіданнях правління з питань монетарної політики в разі збереження ознак стійкості інфляційного тиску та загрози розбалансування інфляційних очікувань".

Раніше директор Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Володимир Лепушинський не виключив, що центробанк знову підвищить ставку, щоб приборкати інфляцію.

Зміна ставки

Зазначимо, НБУ тримав облікову ставку на рівні 10% від початку війни й ухвалив рішення підвищити до 25% у червні 2022 року. Така ставка трималася до липня 2023 року, коли НБУ почав знижувати ставку. Ставка впала до 15%. НБУ знижував ставку і 2024 року. З червня він тримав її незмінною на рівні 13%.

Але в грудні 2024 року НБУ підвищив ставку до 13,5%.

Нагадаємо, за даними Держстату, річна інфляція в Україні в грудні 2024 року становила 12,0%.

Облікова ставка

Облікова ставка НБУ - це один із ключових інструментів монетарної політики, який визначає вартість грошей в Україні. Від неї залежить ставка, за якою НБУ надає кредити комерційним банкам і приймає від них депозити. Облікова ставка впливає на загальний рівень відсоткових ставок в економіці, включно зі ставками за кредитами та депозитами для підприємств і фізичних осіб.

Основний показник, який НБУ регулює за допомогою ставки, це рівень інфляції. Якщо ставка підвищується, через деякий час інфляція має впасти. Навпаки, зниження ставки може прискорити інфляцію. Зараз зростання цін в Україні прискорилося - до 12,0% у грудні. Найближчими місяцями інфляція зростатиме. За таких умов зниження центробанки зазвичай знижують ставку.

Серед економістів існує консенсус, що основна ставка має перевищувати рівень очікуваної інфляції.

Очікувана інфляція

За інформацією НБУ, населення в грудні 2024 року очікувало, що через рік інфляція становитиме 11,3%. Це значно вище листопадового прогнозу (7,8%).

Фінансові аналітики в січні 2025 року погіршили прогноз до 7,8% порівняно з 7,2% у грудні минулого року.

Однак очікування банкірів у січні покращилися до 9,0% порівняно з 9,2 у жовтні минулого року.

Керівники підприємств у листопаді 2024 року очікували інфляцію через 12 місяців на рівні 10,3%. Прогноз підвищено порівняно із серпнем (9,7%).