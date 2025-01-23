НБУ снова повысил учетную ставку из-за всплеска инфляции

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение повысить учетную ставку с 13,5% до 14,5% годовых с 24 января 2025 года. Ставка повышается второй раз подряд.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг на Youtube .

"Для поддержания устойчивости валютного рынка, сохранения контролируемости ожиданий и постепенного приведения инфляции к цели 5% на горизонте политики Правление НБУ решило повысить учетную ставку на 1 п. п. до 14,5%", - сказал он.

Ранее директор Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский не исключил, что центробанк снова повысит ставку, чтобы обуздать инфляцию.

Изменение ставки

Отметим, НБУ держал учетную ставку на уровне 10% с начала войны и принял решение повысить до 25% в июне 2022 года. Такая ставка держалась до июля 2023 года, когда НБУ начал снижать ставку. Ставка упала до 15%. НБУ снижал ставку и в 2024 году. С июня он держал ее неизменной на уровне 13%.

Но в декабре 2024 года НБУ повысил ставку до 13,5%.

Напомним, по данным Госстата, годовая инфляция в Украине в декабре 2024 года составила 12,0%.

Учетная ставка

Учетная ставка НБУ - это один из ключевых инструментов монетарной политики, который определяет стоимость денег в Украине. От нее зависит ставка, по которой НБУ предоставляет кредиты коммерческим банкам и принимает от них депозиты. Учетная ставка влияет на общий уровень процентных ставок в экономике, включая ставки по кредитам и депозитам для предприятий и физических лиц.

Основной показатель, который НБУ регулирует с помощью ставки, это уровень инфляции. Если ставка повышается, через некоторое время инфляция должна упасть. Наоборот, снижение ставки может ускорить инфляцию. Сейчас рост цен в Украине ускорился - до 12,0% в декабре. В ближайшие месяцы инфляция будет расти. При таких условиях снижение центробанки обычно снижает ставку.

Среди экономистов существует консенсус, что основная ставка должна превышать уровень ожидаемой инфляции.

Ожидаемая инфляция

По информации НБУ, население в декабре 2024 года ожидало, что через год инфляция составит 11,3%. Это значительно выше ноябрьского прогноза (7,8%).

Финансовые аналитики в январе 2025 года ухудшили прогноз до 7,8% по сравнению с 7,2% в декабре прошлого года.

Однако ожидания банкиров в январе улучшились до 9,0% по сравнению с 9,2 в октябре прошлого года.

Руководители предприятий в ноябре 2024 года ожидали инфляцию через 12 месяцев на уровне 10,3%. Прогноз повышен по сравнению с августом (9,7%).