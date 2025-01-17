Як зростатимуть ціни в Україні: прогнози банкірів, аналітиків і населення

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ ).

За інформацією НБУ, населення в грудні 2024 року очікувало, що через рік інфляція становитиме 11,3%. Це значно вище за прогноз за листопад (7,8%).

Фінансові аналітики в січні 2025 року погіршили прогноз до 7,8% порівняно з 7,2% у грудні минулого року.

Однак очікування банкірів у січні покращилися до 9,0% порівняно з 9,2 у жовтні минулого року.

Керівники підприємств у листопаді 2024 року очікували інфляцію через 12 місяців на рівні 10,3%. Прогноз підвищено порівняно із серпнем (9,7%).

Інфляція в Україні

Нагадаємо, за даними Держстату, річна інфляція в Україні в грудні 2024 року становила 12,0%, харчові продукти та безалкогольні напої за рік подорожчали на 14,1%.

Як зазначив у колонці для РБК-Україна директор Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Володимир Лепушинський, річний показник інфляції прискорюватиметься до квітня-травня 2025 року через ефекти бази порівняння, а потім почне сповільнюватися.

"З надходженням на ринок нового врожаю продовольча інфляція знижуватиметься. Звичайно, є певна ймовірність, що посушлива погода буде другий рік поспіль, але такий ризик незначний", - сказав Лепушинський.