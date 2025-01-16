НБУ натякнув, що готовий підвищувати облікову ставку далі для приборкання інфляції

Про це розповів директор Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Володимир Лепушинський у колонці для "РБК-Україна" .

"Усвідомлюючи ризики прискорення інфляції, НБУ припинив цикл зниження облікової ставки ще в середині 2024 року. А в грудні перейшов до підвищення облікової ставки і натякнув, що продовжить задіювати цей інструмент, щоб приборкати інфляцію. Інший важливий захід – збереження стійкості валютного ринку", – зазначає Лепушинський.

Він додав, що стійкість валютного ринку не означає незмінність курсу. Обмінний курс гривні продовжить відображати зміни в балансі між попитом та пропозицією валюти. Водночас курсова динаміка буде узгоджуватися із завданням НБУ привести інфляцію до цілі 5% на прогнозному горизонті. Для цього коливання курсу мають бути помірними.

Лепушинський нагадав, що в Нацбанку є достатньо ресурсів для збереження стійкості валютного ринку. Обсяг міжнародних резервів сягнув рекордного рівня за підсумками 2024 року, перевищивши 43,7 млрд доларів. Резерви й надалі поповнюватимуться міжнародною допомогою, невизначеність щодо якої на 2025 рік суттєво зменшилася.

Представник Нацбанку також пояснив, що попри тимчасовість поточного прискорення інфляції центральний банк має реагувати. Інфляція стає проблемою, коли починають розбалансовуватися очікування щодо майбутньої інфляції. Це призводить до зменшення очікуваної реальної дохідності фінансових інструментів у гривні та в результаті – до вищої і стійкішої інфляції.