НБУ різко підвищив курс злотого до гривні

Україна, Середа 15 жовтня 2025 15:59
UA EN RU
НБУ різко підвищив курс злотого до гривні Фото: курс злотого зріс на 9 копійок (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. Злотий подорожчав слідом за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 16 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: гривень за 1 злотий (+0,0807 грн).
На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,25 гривень і продають по 11,55 гривень. Курс зріс на 5 копійок.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає шостий день поспіль із 9 жовтня.

Офіційний курс на 16 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7607 гривень за 1 долар (+0,0093 грн).

Офіційний курс євро складе 48,5301 гривень за 1 євро (+0,2947 грн).

