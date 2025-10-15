НБУ резко повысил курс злотого к гривне

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. Злотый подорожал вслед за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 16 октября 2025 года установлен на таком уровне: гривен за 1 злотый (+0,0807 грн).



bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,25 гривен и продают по 11,55 гривен. Курс вырос на 5 копеек.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.