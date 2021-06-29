НБУ резко снизил официальный курс евро на 30 июня

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 июня 2021 года установил курс евро на уровне 32,30 гривен за евро. Это на 44 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Официальный курс евро на 30 июня установлен на таком уровне: 32,3018 гривен за евро (-0,4383 грн). При этом курс евро на 29 июня составляет 32,7401 гривен за евро.
Скриншот (bank.gov.ua)
Таким образом, официальный курс падает второй день подряд.
Скриншот (bank.gov.ua)
Межбанк
На межбанке курс евро в продаже снизился на 39 копеек до 32,35 гривен за евро. Курс в покупке составляет 32,32 гривен за евро.