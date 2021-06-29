Курса доллара на межбанке упал на 15 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 29 июня 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 15 копеек до 27,20 гривен за доллар, курс в покупке до 27,18 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 39 копеек до 32,35 гривен за евро.

Напомним, торги по доллару на межбанке 25 июня 2021 года закрылись в диапазоне: доллар 27,3300 - 27,3500 грн/доллар, евро 32,7249 - 32,7461 грн/евро, российский рубль 0,3787 - 0,3791 грн/рубль.

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,1800 - 27,2000 грн/доллар, евро 32,3278 - 32,3516 грн/евро, российский рубль 0,3740 - 0,3744 грн/рубль.

Курс НБУ

Официальный курс доллара снижается второй день подряд и упал более чем на 20 копеек.

Курс гривны к доллару на 30 июня установлен на таком уровне: 27,1763 гривен за 1 доллар (-0,2201 грн). При этом курс доллара на 29 июня составляет 27,3964 гривен за 1 доллар.