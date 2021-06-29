НБУ різко знизив офіційний курс євро на 30 Червня

Національний банк України (НБУ) на 30 червня 2021 року встановив курс євро на рівні 32,30 гривень за євро. Це на 44 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.
Офіційний курс євро на 30 Червня встановлено на такому рівні: 32,3018 гривень за євро (-0,4383 грн). При цьому курс євро на 29 червня становить 32,7401 гривень за євро.
Скріншот (bank.gov.ua)
Таким чином, офіційний курс падає другий день поспіль.
Скріншот (bank.gov.ua)
Міжбанк
На міжбанку курс євро у продажу знизився на 39 копійок до 32,35 гривень за євро. Курс купівлі становить 32,32 гривень за євро.