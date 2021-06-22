Курс евро резко вырос после падения до минимума за 10 месяцев
Фото: курс евро вырос на 18 копеек (pixabay.com)
Национальный банк Украины (НБУ) на 23 июня 2021 года установил курс евро на уровне 32,46 гривен за евро. Это на 18 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Официальный курс евро на 23 июня установлен на таком уровне: 32,467 гривен за евро (+0,1788 грн). При этом курс евро на 22 июня составляет 32,2882 гривен за евро.
Скриншот (bank.gov.ua)
Таким образом, официальный курс вырос после того, как накануне он упал до минимума с августа прошлого года.
Скриншот (bank.gov.ua)
Межбанк
На межбанке курс евро в продаже вырос на 13 копеек до 32,53 гривен за евро. Курс в покупке составляет 32,51 гривен за евро.