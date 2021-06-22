Курс евро резко вырос после падения до минимума за 10 месяцев

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 июня 2021 года установил курс евро на уровне 32,46 гривен за евро. Это на 18 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора .

Официальный курс евро на 23 июня установлен на таком уровне: 32,467 гривен за евро (+0,1788 грн). При этом курс евро на 22 июня составляет 32,2882 гривен за евро.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс вырос после того, как накануне он упал до минимума с августа прошлого года.

Скриншот (bank.gov.ua)