ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Курс евро резко вырос после падения до минимума за 10 месяцев

Новина українською →
Украина, Вторник 22 июня 2021 17:45
Курс евро резко вырос после падения до минимума за 10 месяцев Фото: курс евро вырос на 18 копеек (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 июня 2021 года установил курс евро на уровне 32,46 гривен за евро. Это на 18 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 23 июня установлен на таком уровне: 32,467 гривен за евро (+0,1788 грн). При этом курс евро на 22 июня составляет 32,2882 гривен за евро.

Курс евро резко вырос после падения до минимума за 10 месяцев

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс вырос после того, как накануне он упал до минимума с августа прошлого года.

Курс евро резко вырос после падения до минимума за 10 месяцев

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 13 копеек до 32,53 гривен за евро. Курс в покупке составляет 32,51 гривен за евро.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс евро курс НБУ Курс гривны
NEWS
Менее 300: в Украине обнаружили минимум новых случаев коронавируса с начала года
Менее 300: в Украине обнаружили минимум новых случаев коронавируса с начала года
DAILY
Дружба по расчету. Как Ахметов выстраивает отношения с властью
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Дружба по расчету. Как Ахметов выстраивает отношения с властью