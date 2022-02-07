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НБУ резко снизил официальный курс евро

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Украина, Понедельник 07 февраля 2022 17:52
НБУ резко снизил официальный курс евро Фото: курс евро упал на 20 копеек (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 февраля 2022 года установил официальный курс евро на уровне 32,07 гривен за евро. Это на 20 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 8 февраля 2022 года установлен на таком уровне: 32,0724 гривен за евро (-0,2021 грн). При этом курс евро на 7 февраля составляет 32,2745 гривен за евро.

НБУ резко снизил официальный курс евро

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, курс евро упал после роста накануне.

НБУ резко снизил официальный курс евро

Скриншот bank.gov.ua

На межбанке курс евро в продаже снизился на 16 копеек до 31,97 гривен за евро. Курс в покупке составляет 31,95 гривен за евро.

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