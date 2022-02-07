НБУ резко снизил официальный курс евро
Фото: курс евро упал на 20 копеек (pixabay.com)
Национальный банк Украины (НБУ) на 8 февраля 2022 года установил официальный курс евро на уровне 32,07 гривен за евро. Это на 20 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 8 февраля 2022 года установлен на таком уровне: 32,0724 гривен за евро (-0,2021 грн). При этом курс евро на 7 февраля составляет 32,2745 гривен за евро.
Скриншот bank.gov.ua
Таким образом, курс евро упал после роста накануне.
Скриншот bank.gov.ua
На межбанке курс евро в продаже снизился на 16 копеек до 31,97 гривен за евро. Курс в покупке составляет 31,95 гривен за евро.