НБУ різко знизив офіційний курс євро
Фото: курс євро впав на 20 копійок (pixabay.com)
Національний банк України (НБУ) на 8 лютого 2022 року встановив офіційний курс євро на рівні 32,07 гривень за євро. Це на 20 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс євро на 8 лютого 2022 року встановлений на такому рівні: 32,0724 гривень за євро (-0,2021 грн). При цьому курс євро на 7 лютого становить 32,2745 гривень за євро.
Скріншот bank.gov.ua
Таким чином, курс євро впав після зростання напередодні.
Скріншот bank.gov.ua
На міжбанку курс євро у продажу знизився на 16 копійок до 31,97 гривень за євро. Курс купівлі становить 31,95 гривень за євро.