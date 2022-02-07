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НБУ різко знизив офіційний курс євро

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Україна, Понеділок 07 лютого 2022 17:52
НБУ різко знизив офіційний курс євро Фото: курс євро впав на 20 копійок (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 8 лютого 2022 року встановив офіційний курс євро на рівні 32,07 гривень за євро. Це на 20 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 8 лютого 2022 року встановлений на такому рівні: 32,0724 гривень за євро (-0,2021 грн). При цьому курс євро на 7 лютого становить 32,2745 гривень за євро.

НБУ різко знизив офіційний курс євро

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, курс євро впав після зростання напередодні.

НБУ різко знизив офіційний курс євро

Скріншот bank.gov.ua

На міжбанку курс євро у продажу знизився на 16 копійок до 31,97 гривень за євро. Курс купівлі становить 31,95 гривень за євро.

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