Курс доллара на межбанке упал ниже 28 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 7 февраля 2022 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 17 копеек до 27,97 гривен за доллар, курс в покупке до 28,95 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 16 копеек до 31,97 гривен за евро.