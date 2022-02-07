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Курс доллара на межбанке упал ниже 28 гривен

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Украина, Понедельник 07 февраля 2022 17:06
Курс доллара на межбанке упал ниже 28 гривен Фото: курс доллара снизился на 17 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 7 февраля 2022 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 17 копеек до 27,97 гривен за доллар, курс в покупке до 28,95 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 16 копеек до 31,97 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 28,9400 - 27,9600 грн/доллар, евро 31,9549 - 31,9778 грн/евро, российский рубль 0,3696 - 0,3702 грн/рубль.

Курс доллара на межбанке упал ниже 28 гривен

Напомним, 4 февраля торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 28,1150 - 28,1350 грн/доллар, евро 32,1129 - 32,1357 грн/евро, российский рубль 0,3691 - 0,3695 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 февраля 2022 года установил официальный курс на уровне 27,99 гривен за доллар. Курс снизился на 15 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

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