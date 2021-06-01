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НБУ поднял курс евро на 2 июня выше уровня 33,50 гривен

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Украина, Вторник 01 июня 2021 17:47
НБУ поднял курс евро на 2 июня выше уровня 33,50 гривен Фото: курс евро вырос на 2 копейки (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 июня 2021 года установил курс евро на уровне 33,53 гривен за евро. Это на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 2 июня установлен на таком уровне: 33,5335 гривен за евро (+0,0219 грн). При этом курс евро на 1 июня составляет 33,5116 гривен за евро.

НБУ поднял курс евро на 2 июня выше уровня 33,50 гривен

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, курс евро растет второй день подряд.

НБУ поднял курс евро на 2 июня выше уровня 33,50 гривен

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 5 копеек до 33,58 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,50 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 июня 2021 года установил официальный курс на уровне 27,43 гривен за доллар. Курс на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 2 июня установлен на таком уровне: 27,4381 гривен за 1 доллар (-0,0293 грн). При этом курс доллара на 1 июня составляет 27,4674 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара падает в течение четырех дней подряд.

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