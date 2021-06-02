Курс доллара упал до минимума с августа прошлого года

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 июня 2021 года установил официальный курс на уровне 27,34 гривен за доллар. Курс на 9 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 3 июня установлен на таком уровне: 27,3449 гривен за 1 доллар (-0,0932 грн). При этом курс доллара на 2 июня составляет 27,4381 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Таким образом, официальный курс доллара упал до минимума за 9,5 месяцев. Ниже курс был только 20 августа 2020 года - 27,316 гривен за доллар. Скриншот (bank.gov.ua)