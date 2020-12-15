НБУ резко снизил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подешевела на 20 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 декабря 2020 года установил курс евро на уровне 33,68 гривен за евро. Это на 20 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 16 декабря установлен на таком уровне: 33,6897 гривен за евро (-0,1983 грн). При этом курс евро на 15 декабря составляет 33,888 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 14 копеек до 33,73 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,71 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 декабря 2020 года установил официальный курс на уровне 27,75 гривен за доллар. Курс на 11 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 16 декабря установлен на таком уровне: 27,759 гривен за 1 доллар (-0,1071 грн). При этом курс доллара на 14 декабря составляет: 27,8661 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс упал до минимума за три месяца. В последний раз ниже курс был 8 сентября - 27,7509 гривен за доллар.