Курс доллара обновил трехмесячный минимум

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подешевел еще на 11 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 декабря 2020 года установил официальный курс на уровне 27,75 гривен за доллар. Курс на 11 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 16 декабря установлен на таком уровне: 27,759 гривен за 1 доллар (-0,1071 грн). При этом курс доллара на 14 декабря составляет: 27,8661 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс упал до минимума за три месяца. В последний раз ниже курс был 8 сентября - 27,7509 гривен за доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 15 декабря 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 4 копейки до 27,81 гривен за доллар, курс в покупке до 27,79 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 12 копеек до 33,75 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается умеренное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,8/28,0 грн.