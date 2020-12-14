НБУ снизил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подешевела на 1 копейку

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 декабря 2020 года установил курс евро на уровне 33,88 гривен за евро. Это на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 15 декабря установлен на таком уровне: 33,888 гривен за евро (-0,0061 грн). При этом курс евро на 14 декабря составляет 33,8941 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 33,87 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,85 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 декабря 2020 года установил официальный курс на уровне 27,86 гривен за доллар. Курс на 10 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 15 декабря установлен на таком уровне: 27,8661 гривен за 1 доллар (-0,1005 грн). При этом курс доллара на 14 декабря составляет: 27,9666 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс упал до минимума за три месяца. В последний раз ниже курс был 13 сентября - 27,83 гривен за доллар.