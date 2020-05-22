НБУ резко снизил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подешевела на 30 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 мая 2020 года установил курс евро на уровне 29,16 гривен за евро. Это на 30 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 25 мая установлен на таком уровне: 29,4616 гривен за евро (-0,294 грн). При этом курс евро на 22 мая составляет 29,4616 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 22 мая 2020 года, курс на наличном рынке снизился на 4 копейки до 29,40 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,91 (28,93 - 21 мая), продажи - 29,40 (29,44 - 21 мая) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 29,30 гривен за евро. Курс в покупке составляет 29,26 гривен за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 26,75 гривен за доллар. Курс на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 25 мая установлен на таком уровне: 26,7556 гривен за 1 доллар (-0,0143 грн). При этом курс доллара на 21 мая составляет 26,7699 гривен за 1 доллар.

Автор: Александр Белоус