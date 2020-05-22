Доллар подскочил на межбанке и приблизился к психологической отметке

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар движется к уровню 27 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 22 мая 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 16 копеек до 26,90 гривен за доллар, курс в покупке до 26,86 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 29,30 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,8600 - 26,9000 грн/доллар, евро 29,2612 - 29,3048 грн/евро, российский рубль 0,3741 - 0,3750 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,8600 26,9000 EUR/UAH 29,2612 29,3048 RUB/UAH 0,3741 0,3750

Напомним, 21 мая 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,7000 - 26,7400 грн/доллар, евро 29,3326 - 29,3765 грн/евро, российский рубль 0,3773 - 0,3780 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 21 мая курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 1 копейку до 26,92 гривен за доллар. Курс евро снизился на 4 копейки до 29,40 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,65 (26,64 - 21 мая), продажи - 26,92 (26,93 - 21 мая) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 28,91 (28,93 - 21 мая), продажи - 29,40 (29,44 - 21 мая) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,25 (3,25 - 21 мая), продажи 3,72 (3,72 - 21 мая) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 26,75 гривен за доллар. Курс на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 25 мая установлен на таком уровне: 26,7556 гривен за 1 доллар (-0,0143 грн). При этом курс доллара на 21 мая составляет 26,7699 гривен за 1 доллар.

Автор: Александр Белоус