Снижение после роста: что происходит с курсом доллара 22 мая

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар немного подешевел после резкого скачка

В обменных пунктах Украины сегодня, 22 мая 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 1 копейку до 26,92 гривен за доллар. Курс евро снизился на 4 копейки до 29,40 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,65 (26,64 - 21 мая), продажи - 26,92 (26,93 - 21 мая) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 28,91 (28,93 - 21 мая), продажи - 29,40 (29,44 - 21 мая) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,25 (3,25 - 21 мая), продажи 3,72 (3,72 - 21 мая) грн за 10 рублей.

Межбанк

Напомним, 22 мая межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. В продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 26,75 гривен за доллар, курс в покупке до 26,73 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 18 копеек до 29,19 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 22 мая справочный курс на уровне 26,74 грн/доллар, снизив его по сравнению с 21 мая (26,78 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 26,75 - 26,90 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Как сообщало РБК-Украина, банкиры прогнозируют, что в ближайший месяц курс доллара будет близок к нынешнему уровню 26,50 гривен за доллар, плюс/минус 50 копеек.

Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) и власти Украины достигли соглашения (Staff Level Agreement) о новой программе сотрудничества Stand By на сумму 5 млрд долларов. Программа рассчитана на 18 месяцев.

Автор: Александр Белоус