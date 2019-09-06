НБУ резко снизил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подешевела на 32 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 сентября 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем снизил курс евро на 32 копейки до 27,66 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 9 сентября установлен на таком уровне: 2766,2371 гривны за 100 евро (-32,6134 грн).

При этом курс евро на 6 сентября составляет 2798,8505 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 6 сентября 2019 года, на наличном рынке курс евро снизился на 12 копеек до 27,94 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 27,48 (27,60 - 5 сентября), продажи - 27,94 (28,06 - 5 сентября) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 20 копеек до 27,71 гривен за евро. Курс покупки составляет 27,68 гривен за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 сентября 2019 года установил официальный курс на уровне 25,08 гривен за доллар, что на 23 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 9 сентября установлен на таком уровне: 2508,6035 гривен за 100 долларов (-22,4604 гривен).