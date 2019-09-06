НБУ різко знизив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подешевшала на 32 копійки

Національний банк України (НБУ) на 9 вересня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро на 32 копійки до 27,66 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 9 вересня встановлено на такому рівні: 2766,2371 гривні за 100 євро (-32,6134 грн).

При цьому курс євро на 6 вересня становить 2798,8505 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 6 вересня 2019 року, на готівковому ринку курс євро знизився на 12 копійок до 27,94 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 27,48 (27,60 - 5 вересня), продажу - 27,94 (28,06 - 5 вересня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 20 копійок до 27,71 гривень за євро. Курс покупки становить 27,68 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 9 вересня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,08 гривень за долар, що на 23 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 9 вересня встановлено на такому рівні: 2508,6035 гривень за 100 доларів (-22,4604 гривень).