НБУ повысил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подорожала на 15 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 сентября 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс евро на 15 копеек до 27,98 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 6 сентября установлен на таком уровне: 2798,8505 гривны за 100 евро (+15,3228 грн).

При этом курс евро на 5 сентября составляет 2783,5277 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 5 сентября 2019 года, на наличном рынке курс евро вырос на 18 копеек до 28,06 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 27,60 (27,43 - 4 сентября), продажи - 28,06 (27,88 - 4 сентября) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 27,91 гривен за евро. Курс покупки составляет 27,88 гривен за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 сентября 2019 года установил официальный курс на уровне 25,31 гривен за доллар, что на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 6 сентября установлен на таком уровне: 2531,0639 гривен за 100 долларов (+4,7182 гривен).