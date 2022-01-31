НБУ резко снизил официальный курс доллара

Официальный курс гривны к доллару на 31 января 2022 года установлен на уровне 28,78 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара к гривне снизился после достижения максимума с февраля 2015 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 31 января 2022 года установил курс на таком уровне: 28,7839 гривен за 1 доллар (-0,2040 грн). При этом курс доллара на 28 января составляет: 28,9879 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс снизился на 20 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем. Скриншот (bank.gov.ua)