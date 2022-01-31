НБУ різко знизив офіційний курс долара
Офіційний курс гривні до долара на 31 січня 2022 року встановлений на рівні 28,78 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара до гривні знизився після досягнення максимуму з лютого 2015 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Національний банк України (НБУ) на 31 січня 2022 року встановив курс на такому рівні: 28,7839 гривень за 1 долар (-0,2040 грн). При цьому курс долара на 28 січня становить: 28,9879 гривень за 1 долар.
Скріншот (bank.gov.ua)
Курс знизився на 20 копійок порівняно з попереднім банківським днем.
Скріншот (bank.gov.ua)
Міжбанк
Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 28 січня 2022 року в продажу в порівнянні з попередньою сесією знизився на 5 копійок до 28,87 гривень за долар, курс в покупці до 28,85 гривень за долар. Надалі курс впав нижче 28,70 гривень. Курс євро у продажу знизився на 13 копійок до 32,14 гривень за євро.
Нагадавши, Національний банк України з початку 2022 року продав 1,5 млрд доларів для збалансування валютного ринку. У той же час НБУ не збирається повторювати помилок минулого і тримати фіксований курс.