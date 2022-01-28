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Курс доллара продолжил снижение на межбанке после достижения многолетних максимумов

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Украина, Пятница 28 января 2022 10:12
Курс доллара продолжил снижение на межбанке после достижения многолетних максимумов Фото: курс доллара снизился на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 28 января 2022 года в продаже по сравнению с предыдущей сессией снизился на 5 копеек до 28,87 гривен за доллар, курс в покупке до 28,85 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 13 копеек до 32,14 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 28,8500 - 28,8700 грн/доллар, евро 32,1215 - 32,1438 грн/евро, российский рубль 0,3707 - 0,3711 грн/рубль. В течение дня курс поднимался выше уровня 29,00 гривен.

Курс доллара продолжил снижение на межбанке после достижения многолетних максимумов

Напомним, 27 января торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 28,9000 - 28,9200 грн/доллар, евро 32,2524 - 32,2747 грн/евро, российский рубль 0,3712 - 0,3716 грн/рубль. В течение дня курс поднимался выше уровня 29,00 гривен.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 января 2022 года установил официальный курс на уровне 28,98 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара к гривне вырос до максимума за семь лет. Выше курс был только 26 февраля 2015 года - 30,01 гривен, когда в течение нескольких дней на рынке наблюдалась паника.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,4/28,6 грн.

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