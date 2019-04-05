НБУ резко снизил официальный курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 апреля 2019 года установил официальный курс на уровне 26,76 грн/доллар, что на 26 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 8 апреля установлен на таком уровне: 2676,8706 гривен за 100 долларов (-25,3327 гривен).

При этом курс доллара на 5 апреля составляет 2702,2033 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, курс доллара на открытии межбанковского валютного рынка 5 апреля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 4 копейки до 26,84 грн/доллар, курс в покупке до 26,81 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 30,13 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 17 копеек до 26,97 гривен за доллар, в покупке на 18 копеек до 26,74 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 22 копейки до 30,40 гривен за евро.

Глава Совета НБУ Богдан Данилишин считает, что колебания курса после президентских выборов никак не связаны с политическими событиями и просто совпали по времени.