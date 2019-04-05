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Курс доллара продолжает снижаться на межбанке

Новости » Финансы    05.04.2019 - 10:43
Курс доллара продолжает снижаться на межбанке
Фото: коллаж (Pіxabay)

Доллар опустился ниже уровня 26,90 грн/доллар

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 5 апреля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 4 копейки до 26,84 грн/доллар, курс в покупке до 26,81 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 30,13 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне 26,8100 - 26,8400 грн/доллар, евро 30,1049 - 30,1305 грн/евро, российский рубль 0,4100 - 0,4106 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     26,8100    26,8400

EUR/UAH     30,1049    30,1305

RUB/UAH     0,4100      0,4106

Курс доллара продолжает снижаться на межбанке

Напомним, 4 апреля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,8400 - 26,8800 грн/доллар, евро 30,1010 - 30,1432 грн/евро, российский рубль 0,4093 - 0,4102 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 апреля 2019 года установил официальный курс на уровне 27,02 грн/доллар, что на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 5 апреля установлен на таком уровне: 2702,2033 гривен за 100 долларов (-5,9088 гривен).

Курс на межбанке снова упал ниже уровня 27 грн/доллар НБУ снизил официальный курс доллара
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Темы: Курс доллара
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