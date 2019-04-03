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НБУ повысил официальный курс евро

Новости » Финансы    03.04.2019 - 17:40
НБУ повысил официальный курс евро
Фото: коллаж (Pіxabay)

Единая европейская валюта подорожала на 23 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 апреля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс евро на 23 копейки до 30,44 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 4 апреля установлен на таком уровне: 3044,7304 гривны за 100 евро (+23,6247 грн).

При этом курс евро на 3 апреля составляет 3021,1057 гривны за 100 евро.

НБУ повысил официальный курс евро

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 3 апреля 2019 года, наличный курс в продаже вырос на 16 копеек до 30,52 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 30,90 - 30,40 (29,70 - 30,35 - 2 апреля), продажи 30,45 - 31,00 (30,30 - 30,90 - 2 апреля) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,19 (30,01 - 2 апреля), продажи - 30,68 (30,52 - 2 апреля) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 8 копеек до 30,44 грн/евро. Курс покупки составляет 30,37 грн/евро.

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