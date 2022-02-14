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НБУ резко повысил официальный курс евро

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Украина, Понедельник 14 февраля 2022 18:00
НБУ резко повысил официальный курс евро Фото: курс евро вырос на 35 копеек (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 февраля 2022 года установил официальный курс евро на уровне 32,32 гривен за евро. Это на 35 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 15 февраля 2022 года установлен на таком уровне: 32,3264 гривен за евро (+0,3487 грн). При этом курс евро на 14 февраля составляет 31,9777 гривен за евро.

НБУ резко повысил официальный курс евро

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, курс евро растет второй день подряд.

НБУ резко повысил официальный курс евро

Скриншот bank.gov.ua

На межбанке курс евро в продаже вырос на 32 копейки до 32,27 гривен за евро. Курс в покупке составляет 32,25 гривен за евро.

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