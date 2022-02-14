НБУ різко підвищив офіційний курс євро
Фото: курс євро виріс на 35 копійок (pixabay.com)
Національний банк України (НБУ) на 15 лютого 2022 року встановив офіційний курс євро на рівні 32,32 гривень за євро. Це на 35 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс євро на 15 лютого 2022 року встановлений на такому рівні: 32,3264 гривень за євро (+0,3487 грн). При цьому курс євро на 14 лютого становить 31,9777 гривень за євро.
Скріншот bank.gov.ua
Таким чином, курс євро зростає другий день поспіль.
Скріншот bank.gov.ua
На міжбанку курс євро у продажу виріс на 32 копійки до 32,27 гривень за євро. Курс купівлі становить 32,25 гривень за євро.