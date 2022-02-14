Курс доллара на межбанке за один день вырос на 45 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 14 февраля 2022 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 45 копеек до 28,51 гривен за доллар, курс в покупке до 28,49 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 32 копейки до 32,27 гривен за евро.