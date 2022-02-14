Курс доллара на межбанке за один день вырос на 45 копеек
Курс доллара на межбанке в продаже 14 февраля 2022 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 45 копеек до 28,51 гривен за доллар, курс в покупке до 28,49 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 32 копейки до 32,27 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные компании "Укрдилинг".
Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 28,4950 - 28,5150 грн/доллар, евро 32,2534 - 32,2761 грн/евро, российский рубль 0,3719 - 0,3725 грн/рубль.
Напомним, 11 февраля торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 28,0400 - 28,0600 грн/доллар, евро 31,9347 - 31,9575 грн/евро, российский рубль 0,3691 - 0,3695 грн/рубль.
Курс НБУ
Национальный банк Украины (НБУ) на 15 февраля 2022 года установил официальный курс на уровне 28,53 гривен за доллар. Курс вырос на 50 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.