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НБУ резко снизил официальный курс евро

Новина українською → Украина, Среда 05 мая 2021 17:20
НБУ резко снизил официальный курс евро Фото: курс евро упал на 23 копейки (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 мая 2021 года установил курс евро на уровне 33,27 гривен за евро. Это на 23 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 6 мая установлен на таком уровне: 33,2751 гривен за евро (-0,2361 грн). При этом курс евро на 5 мая составляет 33,5112 гривен за евро.

НБУ резко снизил официальный курс евро

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 30 копеек до 33,27 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,24 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 мая 2021 года установил официальный курс на уровне 27,73 гривен за доллар. Курс менее чем на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 6 мая установлен на таком уровне: 27,7339 гривен за 1 доллар (+0,0009 грн). При этом курс доллара на 5 мая составляет 27,733 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара вырос после снижения в течение двух дней подряд.

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