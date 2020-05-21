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Резкий рост: что происходит с курсом доллара 21 мая

Новости » Экономика     21.05.2020 - 12:25
Резкий рост: что происходит с курсом доллара 21 мая
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подорожал на 20 копеек, евро - на 30 копеек

В обменных пунктах Украины сегодня, 21 мая 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 20 копеек до 26,93 гривен за доллар. Курс евро вырос на 29 копеек до 29,44 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга наличного рынка.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,64 (26,49 - 20 мая), продажи - 26,93 (26,73 - 20 мая) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 28,93 (28,72 - 20 мая), продажи - 29,44 (29,15 - 20 мая) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,25 (3,21 - 20 мая), продажи 3,72 (3,68 - 20 мая) грн за 10 рублей.

Межбанк

Напомним, 21 мая межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. В продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 10 копеек до 26,79 гривен за доллар, курс в покупке до 26,76 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 29,37 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 21 мая справочный курс на уровне 26,78 грн/доллар, повысив его по сравнению с 20 мая (26,56 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 26,75 - 26,95 грн/доллар, повысив его по сравнению с предыдущим днем.

Резкий рост: что происходит с курсом доллара 21 мая

Напомним, Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 19 мая 2020 года привлекло в государственный бюджет 21,202 млрд грн.

Отметим, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что программа Национального банка Украины (НБУ) по долгосрочному рефинансированию банков направлена на покрытие дефицита госбюджета.

Автор: Александр Белоус

Теги Курс доллара Новости Украины курс НБУКурс гривныКурс доллара
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