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Курс доллара вырос на межбанке

Новости » Экономика     21.05.2020 - 17:17
Курс доллара вырос на межбанке
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар поднялся выше уровня 26,70 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 21 мая 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 5 копеек до 26,74 гривен за доллар, курс в покупке до 26,70 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 29,37 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,7000 - 26,7400 грн/доллар, евро 29,3326 - 29,3765 грн/евро, российский рубль 0,3773 - 0,3780 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

26,7000

26,7400

EUR/UAH

29,3326

29,3765

RUB/UAH

0,3773

0,3780

Курс доллара вырос на межбанке

Напомним, 20 мая 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,6700 - 26,6950 грн/доллар, евро 29,2889 - 29,3137 грн/евро, российский рубль 0,3732 - 0,3737 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 21 мая курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 20 копеек до 26,93 гривен за доллар. Курс евро вырос на 29 копеек до 29,44 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,64 (26,49 - 20 мая), продажи - 26,93 (26,73 - 20 мая) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 28,93 (28,72 - 20 мая), продажи - 29,44 (29,15 - 20 мая) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,25 (3,21 - 20 мая), продажи 3,72 (3,68 - 20 мая) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 26,75 гривен за доллар. Курс на 18 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 22 мая установлен на таком уровне: 26,7699 гривен за 1 доллар (+0,1845 грн). При этом курс доллара на 21 мая составляет 26,5854 гривен за 1 доллар.

Автор: Александр Белоус

Теги Курс доллара Новости Украины Курс доллараКурс евроКурс рубля
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