НБУ резко повысил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 октября 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс евро на 41 копейку до 27,89 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 21 октября установлен на таком уровне: 2789,9083 гривны за 100 евро (+41,2353 грн).

При этом курс евро на 18 октября составляет 2748,673 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 18 октября 2019 года, на наличном рынке в продаже курс евро вырос на 34 копейки до 27,92 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 27,40 (27,11 - 17 октября), продажи - 27,92 (27,58 - 17 октября) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже вырос на 29 копеек до 27,99 гривен за евро. Курс покупки составляет 27,95 гривен за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 октября 2019 года установил официальный курс на уровне 25,03 гривен за доллар, что на 30 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 21 октября установлен на таком уровне: 2503,5071 гривен за 100 долларов (+30,1219 гривен).