НБУ повысил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подорожала на 10 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 октября 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс евро на 10 копеек до 27,48 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 18 октября установлен на таком уровне: 2748,673 гривны за 100 евро (+10,5873 грн).

При этом курс евро на 17 октября составляет 2738,0857 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 17 октября 2019 года, на наличном рынке в продаже курс евро вырос на 1 копейку до 27,58 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 27,11 (27,09 - 16 октября), продажи - 27,58 (27,57 - 16 октября) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже вырос на 33 копейки до 27,70 гривен за евро. Курс покупки составляет 27,65 гривен за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 октября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,73 гривен за доллар, что на 10 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 18 октября установлен на таком уровне: 2473,3852 гривен за 100 долларов (-10,1392 гривен).