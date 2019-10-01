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НБУ різко підвищив офіційний курс євро

Новини » Фінанси    01.10.2019 - 17:55
НБУ різко підвищив офіційний курс євро
Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подорожчала на 42 копійки

Національний банк України (НБУ) на 2 жовтня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс євро на 42 копійки до 26,76 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 2 жовтня встановлено на такому рівні: 2676,0368 гривні за 100 євро (+41,1739 грн).

При цьому курс євро на 1 жовтня становить 2634,8629 гривні за 100 євро.

НБУ різко підвищив офіційний курс євро

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 1 жовтня 2019 року, на готівковому ринку зріс на 30 копійок до 26,89 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 26,35 (26,17 - 30 вересня), продажу - 26,89 (26,59 - 30 вересня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу виріс на 26 копійок до 26,83 гривень за євро. Курс покупки становить 26,80 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 2 жовтня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,55 гривень за долар, що на 36 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 2 жовтня встановлено на такому рівні: 2455,5302 гривень за 100 доларів (+35,7828 гривень).

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