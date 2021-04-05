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НБУ резко повысил курс доллара на 5 апреля

Автор: Александр Белоус

Официальный курс гривны к доллару на 5 апреля установлен на уровне 27,95 гривен за доллар. Курс доллара растет второй день подряд после двухдневного падения.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 апреля 2021 года установил курс на таком уровне: 27,9555 гривен за 1 доллар (+0,1231 грн). При этом курс доллара на 2 апреля составляет 27,8324 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс на 12 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 2 апреля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 27,88 гривен за доллар, курс в покупке до 27,86 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 12 копеек до 32,88 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в апреле обменный курс гривны будет зависеть от спроса нерезидентов на украинские гособлигации, условий внешней торговли и динамики доллара к корзине основных мировых валют. В течение месяца курс будет в диапазоне 27,5-28,5 гривен/доллар.

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Новости Украины курс НБУКурс гривныКурс доллара
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