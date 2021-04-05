НБУ різко підвищив курс долара на 5 квітня

Офіційний курс гривні до долара на 5 квітня, встановлений на рівні 27,95 гривень за долар. Курс долара росте другий день підряд після дводенного падіння.

Національний банк України (НБУ) на 5 квітня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,9555 гривень за 1 долар (+0,1231 грн). При цьому курс долара на 2 квітня становить 27,8324 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 2 квітня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 27,88 гривень за долар, курс купівлі до 27,86 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 12 копійок до 32,88 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, у квітні обмінний курс гривні буде залежати від попиту нерезидентів на українські держоблігації, умов зовнішньої торгівлі і динаміки долара до кошика основних світових валют. Протягом місяця курс буде в діапазоні 27,5-28,5 гривень/долар.