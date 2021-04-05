НБУ резко повысил курс доллара на 5 апреля

Официальный курс гривны к доллару на 5 апреля установлен на уровне 27,95 гривен за доллар. Курс доллара растет второй день подряд после двухдневного падения.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 апреля 2021 года установил курс на таком уровне: 27,9555 гривен за 1 доллар (+0,1231 грн). При этом курс доллара на 2 апреля составляет 27,8324 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс на 12 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Скриншот (bank.gov.ua)