НБУ різко підвищив курс долара на 5 квітня

Офіційний курс гривні до долара на 5 квітня, встановлений на рівні 27,95 гривень за долар. Курс долара росте другий день підряд після дводенного падіння.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Національний банк України (НБУ) на 5 квітня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,9555 гривень за 1 долар (+0,1231 грн). При цьому курс долара на 2 квітня становить 27,8324 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 12 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Скріншот (bank.gov.ua)