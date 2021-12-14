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НБУ резко поднял курс доллара. Но удерживает его ниже 27 гривен

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Киев, Вторник 14 декабря 2021 16:12
НБУ резко поднял курс доллара. Но удерживает его ниже 27 гривен Фото: курс доллара приблизился к отметке 27 гривен (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 декабря 2021 года поднял официальный курс до отметки 26,99 гривен за доллар. Курс поднялся на 11 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 15 декабря установлен на таком уровне: 26,9985 гривен за 1 доллар (+0,1139 грн). При этом курс доллара на 14 декабря составляет: 26,8846 гривен за 1 доллар.

НБУ резко поднял курс доллара. Но удерживает его ниже 27 гривен

Фото: курсы валют на 15 декабря

Таким образом, курс доллара перешел к росту после снижения в течение недели.

НБУ резко поднял курс доллара. Но удерживает его ниже 27 гривен

Фото: динамика курса доллара

Межбанк

Сегодня межбанк открылся снижением курс доллара в продаже до отметки 26,95 гривен. Но в течение дня американская валюта перешла к росту и за час до закрытия сессии торгуется на уровне 27,08 гривен.

Прогноз

Как рассказали опрошенные РБК-Украина банкиры, курс доллара в 2022 году будет находиться в коридоре 26-28 гривен. При этом на его поведение может повлиять несколько факторов, а повторная угроза эскалации конфликта между Россией и Украиной может снова разбалансировать ситуацию.

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