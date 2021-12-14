НБУ резко поднял курс доллара. Но удерживает его ниже 27 гривен
Национальный банк Украины (НБУ) на 15 декабря 2021 года поднял официальный курс до отметки 26,99 гривен за доллар. Курс поднялся на 11 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс гривны к доллару на 15 декабря установлен на таком уровне: 26,9985 гривен за 1 доллар (+0,1139 грн). При этом курс доллара на 14 декабря составляет: 26,8846 гривен за 1 доллар.
Фото: курсы валют на 15 декабря
Таким образом, курс доллара перешел к росту после снижения в течение недели.
Фото: динамика курса доллара
Межбанк
Сегодня межбанк открылся снижением курс доллара в продаже до отметки 26,95 гривен. Но в течение дня американская валюта перешла к росту и за час до закрытия сессии торгуется на уровне 27,08 гривен.
Прогноз
Как рассказали опрошенные РБК-Украина банкиры, курс доллара в 2022 году будет находиться в коридоре 26-28 гривен. При этом на его поведение может повлиять несколько факторов, а повторная угроза эскалации конфликта между Россией и Украиной может снова разбалансировать ситуацию.