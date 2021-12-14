Межбанк открылся небольшим снижением курса доллара

На открытии межбанка по состоянию на 10:24 курс доллара в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку - до 26,95 гривен за доллар, курс в покупке - до 26,93 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки - до 30,39 гривен за евро.