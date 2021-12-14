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Межбанк открылся небольшим снижением курса доллара

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Киев, Вторник 14 декабря 2021 10:34
Межбанк открылся небольшим снижением курса доллара Фото: доллар относительно стабилен на межбанке (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

На открытии межбанка по состоянию на 10:24 курс доллара в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку - до 26,95 гривен за доллар, курс в покупке - до 26,93 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки - до 30,39 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги открылись в диапазоне: 26,9300 - 26,9500 грн/доллар, евро 30,3716 - 30,3942 грн/евро, российский рубль 0,3664 - 0,3670 грн/рубль.

Межбанк открылся небольшим снижением курса доллара

Отметим, 13 декабря торги закрылись в диапазоне: доллар 26,9400 - 26,9600 грн/доллар, евро 30,4152 - 30,4378 грн/евро, российский рубль 0,3664 - 0,3668 грн/рубль.

Курс НБУ

Нацбанк установил официальный курс доллара на 14 декабря 2021 года на уровне 26,88 гривен. Это на 14 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Таким образом, курс доллара продолжает тенденцию на снижение, которая началась еще на прошлой неделе.

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Курс доллара
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