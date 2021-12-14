ru ua
Вт, 14 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

НБУ різко підняв курс долара. Але утримує його нижче 27 гривень

Новость на русском →
Київ, Вівторок 14 грудня 2021 16:12
НБУ різко підняв курс долара. Але утримує його нижче 27 гривень Фото: курс долара наблизився до позначки 27 гривень (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Національний банк України (НБУ) на 15 грудня 2021 року підняв офіційний курс до позначки 26,99 гривень за долар. Курс піднявся на 11 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 15 грудня встановлено на такому рівні: 26,9985 гривень за 1 долар (+0,1139 грн). При цьому курс долара на 14 грудня становить: 26,8846 гривень за 1 долар.

НБУ різко підняв курс долара. Але утримує його нижче 27 гривень

Фото: курси валют на 15 грудня

Таким чином, курс долара перейшов до зростання після зниження протягом тижня.

НБУ різко підняв курс долара. Але утримує його нижче 27 гривень

Фото: динаміка курсу долара

Міжбанк

Сьогодні міжбанк відкрився зниженням курс долара у продажу до позначки 26,95 гривень. Але протягом дня американська валюта перейшла до зростання і за годину до закриття сесії торгується на рівні 27,08 гривень.

Прогноз

Як розповіли опитані РБК-Україна банкіри, курс долара в 2022 році знаходитиметься в коридорі 26-28 гривень. При цьому на його поведінку може вплинути кілька факторів, а повторна загроза ескалації конфлікту між Росією і Україною може знову розбалансувати ситуацію.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України Курс долара
NEWS
Байден за нашою спиною з Путіним нічого вирішувати не буде, - Кулеба
Байден за нашою спиною з Путіним нічого вирішувати не буде, - Кулеба
DAILY
Гривня проти долара. Чи впаде обмінний курс у 2022 році і чого чекають у банках
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Гривня проти долара. Чи впаде обмінний курс у 2022 році і чого чекають у банках