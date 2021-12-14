НБУ різко підняв курс долара. Але утримує його нижче 27 гривень
Національний банк України (НБУ) на 15 грудня 2021 року підняв офіційний курс до позначки 26,99 гривень за долар. Курс піднявся на 11 копійок порівняно з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс гривні до долара на 15 грудня встановлено на такому рівні: 26,9985 гривень за 1 долар (+0,1139 грн). При цьому курс долара на 14 грудня становить: 26,8846 гривень за 1 долар.
Фото: курси валют на 15 грудня
Таким чином, курс долара перейшов до зростання після зниження протягом тижня.
Фото: динаміка курсу долара
Міжбанк
Сьогодні міжбанк відкрився зниженням курс долара у продажу до позначки 26,95 гривень. Але протягом дня американська валюта перейшла до зростання і за годину до закриття сесії торгується на рівні 27,08 гривень.
Прогноз
Як розповіли опитані РБК-Україна банкіри, курс долара в 2022 році знаходитиметься в коридорі 26-28 гривень. При цьому на його поведінку може вплинути кілька факторів, а повторна загроза ескалації конфлікту між Росією і Україною може знову розбалансувати ситуацію.