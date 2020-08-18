В НБУ разъяснили политику регулирования инфляции

Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Непрогнозируемая инфляция приводит к кризисам

Национальный банк Украины (НБУ) ввел монетарный режим инфляционного таргетирования пять лет назад, 18 августа 2015 года. Инфляционное таргетирование (target с англ. - цель) означает, что НБУ ставит целью обеспечивать умеренную инфляцию, которая бы не мешала развитию экономики.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ

"Именно инфляция, а не валютный курс, вопреки распространенным ошибочным представлениям, является ориентиром для НБУ. Валютная политика НБУ - это лишь инструмент, при помощи которого мы достигаем безопасного и комфортного для экономики уровня инфляции", - отмечается в сообщении.

НБУ влияет на инфляцию опосредованно - через стоимость денег. НБУ определяет учетную ставку - процент, по которому НБУ кредитует коммерческие банки. Таким образом НБУ может влиять на ставки по кредитам и депозитам, а соответственно - и на расходы бизнеса и населения.

"Когда инфляция растет более целевой показатель центрального банка, либо есть сильные риски, что рост цен существенно ускорится, учетная ставка повышается. Как следствие, кредиты дорожают, а депозиты становятся привлекательнее, что побуждает предприятия и граждан меньше потреблять и больше экономить. Это уменьшает спрос на товары и услуги, а следовательно, сдерживает рост цен. Когда же инфляция низкая, а экономика слабая, то учетную ставку можно уменьшить. Тогда кредиты становятся более доступными, а депозиты менее привлекательными. Это наоборот склоняет всех к увеличению расходов и стимулирует экономику", - говорится в сообщении.

В НБУ напоминают, что экономика очень чувствительна к ценовым колебаниям. Если инфляция высокая и сильно колеблется, например, один год 15%, другой год 30%, то это не стимулирует, а наоборот угнетает экономику. Бизнес не понимает, как планировать производственную деятельность, какие расходы закладывать в свой план, население перестает доверять национальной валюте, потому что инфляция очень быстро съедает их доходы и сбережения. Все это приводит к кризисам.

"Именно поэтому современные центральные банки занимаются инфляционным таргетированием и стараются не допускать таких ситуаций. Такой политики уже пять лет придерживается и НБУ", - говорится в сообщении.

Отметим, глава НБУ Кирилл Шевченко неоднократно заявлял, что монетарная политика, режим инфляционного таргетирования и режим гибкого курса будут сохранены.

Напомним, правление Национального банка (НБУ) представило на общественное обсуждение проект "Основных принципов денежно-кредитной политики на 2021 год и среднесрочную перспективу".

Как отмечается в проекте, "в 2021 году и в дальнейшем НБУ продолжит применение монетарного режима гибкого инфляционного таргетирования, что опирается на плавающий обменный курс, с акцентом на поддержание финансовой стабильности и обеспечения устойчивых темпов экономического роста".